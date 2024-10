Android 15 že na (nekaterih) telefonih

Google je na telefone in tablice Pixel začel pošiljati posodobitev z novim operacijskim sistemom Android 15.

Google je prejšnji mesec izdal izvorno kodo odprtokodne različice operacijskega sistema Android 15, zdaj pa je končno na voljo tudi komercialna verzija. Kot običajno so naprave Pixel prve, ki dobijo posodobitev na Android 15, medtem ko jo bodo druge naprave z lastnimi uporabniškimi vmesniki, kot so Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14, OnePlus 12, Vivo X100, prejele v prihodnjih mesecih. Najdlje bodo morali počakati uporabniki Samsungovih naprav, saj Korejci svojo posodobitev z vmesnikom One UI običajno uvedejo kar nekaj časa po izdaji stabilne različice Androida.

Android 15 se osredotoča na varnost in zasebnost, pri čemer mu pri zaščiti uporabniških podatkov izdatno pomaga umetna inteligenca. Ena od pomembnih novosti je funkcija Theft Detection Lock, ki vključuje dodatne sloje preverjanja identitete ob odstranitvi SIM kartice ali izklopu funkcije Find My Device. Med drugimi novostmi so boljša optimizacija in možnost preklopa med zasloni na zložljivih napravah, zaklepanje občutljivih aplikacij z zasebnim prostorom, nova povratna informacija pri prilagajanju svetlosti zaslona in drugih funkcijah ter boljši dostop do strojne opreme za večjo učinkovitost pri poganjanju iger in drugih aplikacij.