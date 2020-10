Ameriško tožilstvo s tožbo nad Google

Po več kot letu dni napovedovanja je ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo tožbo zoper Google zaradi domnevne zlorabe prevladujočega tržnega položaja. Ministrstvo pravi, da so v igri vse možnosti, tudi prisilno razkosanje podjetja. Podobno je na prelomu tisočletja grozilo tudi Microsoftu, a so se na koncu pogodili.

Googlu to pot očitajo zlorabo svojega prevladujočega položaja na trgu iskanja in oglaševanja. Na prvem ima več kot 90-odstotni delež, na mobilnih napravah celo 95-odstotnega. To pa pomeni, da se ne more obnašati povsem neomejeno, temveč mora zagotavljati enakovredno obravnavo konkurence na drugih področjih. Na primer, Google pri rangiranju iskalnih zadetkov ne sme svojih storitev za nakupovanje ali zemljevide neupravičeno rangirati više od konkurence, če organski rezultati algoritma ne bi bili takšni. Pri oglaševanju je njegov delež manj ekstremen, saj je pomemben igralec tudi Facebook.

Tožbo podpira tudi 11 zveznih držav, v katerih tožilstva vodijo republikanci. To sicer ni prvi problem, ki ga ima Google z ameriškimi oblastmi. Leta 2013 je bil že kaznovan zaradi AdSensa. V EU pa si je doslej nakopal tri globe: 1,5 milijarde za AdSense, 4,3 milijarde zaradi Androida in 2,4 milijarde zaradi rezultatov spletnih nakupov med iskalnimi zadetki. V vseh primerih je Google neupravičeno blokiral konkurenco.