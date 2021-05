Ameriška raziskava priljubljenosti informacijskih sistemov ERP povzdiguje nova imena

Poslovni portal SoftwareReview, ki je del svetovalne družbe Info-Tech Research Group, je objavil rezultate raziskave o priljubljenosti poslovnih informacijskih sistemov ERP. Raziskava vključuje 1.179 anket uporabnikov ERP, ki skupno uporabljajo 22 različnih izdelkov.

Pred nadaljevanjem je treba opozoriti, da raziskava velja za ameriško okolje in tamkaj dostopne izdelke. Marsikateri med njimi so v naših krajih povsem neznani, prav tako pa na spisku ni številnih paketov ERP, sploh tistih lokalnega značaja, ki so priljubljeni pri nas.

Kljub temu so izsledki raziskave lahko zanimivi tudi za slovenska podjetja in poslovne uporabnike. Predvsem kot pogled iz uporabniškega vidika, saj raziskava izraža predvsem uporabniško mnenje in vtis pri uporabi programov, ne pa nujno s tem tudi primernost in koristnost za vsako podjetje. Po drugi strani pa rezultati raziskave kažejo, da se tudi to področje poslovne informatike hitro spreminja, zlasti s prebojem storitev ERP v oblaku. Predvsem pa je jasno, da v ospredje pa prihajajo nova imena, ki doslej niso bila širše poznana.

Med tremi najbolje ocenjenimi programskimi paketi ERP so Sage Intacct, Oracle ERP Cloud in Microsoft Dynamics ERP. Marsikoga nekoliko preseneča, da je v svetovnem merilu eden najbolj poznanih izdelkov, SAP S/4HANA šele na osemnajstem mestu lestvice, s precej nizko oceno “čustvenega odtisa”, indeksom, ki povzema odgovore na 25 vprašanj iz ankete povezanih predvsem na občutke uporabnikov do izdelka in proizvajalca.

Sage Intacct je na prvem mestu tudi ko se tiče specifičnega vprašanja enostavnosti implementacije, medtem ko uporabniki največjo poslovno dodatno vrednost pripisujejo razmeroma manj znanemu izdelku Acumatica Cloud ERP. Najboljša orodja za upravljanje strank (CRM) pripisujejo integriranemu paketu Unit4 ERP, medtem ko ima najboljša orodja za poslovno analitiko in poročanje Ramco ERP Suite.