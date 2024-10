Američani predstavili straniščno kamero, ki analizira izločke

Ameriško podjetje Throne, s sedežem v Austinu, je razvilo posebno kamero, ki se pritrdi na straniščno školjko in fotografira naše izločke.

Sistem, ki je trenutno v beta različici, uporablja umetno inteligenco za analizo prebave in oceno zdravja črevesja ter hidracije. Njihova tehnologija, imenovana umetna črevesna inteligenca, temelji na podatkih, ki jih zdravniki uporabljajo za prepoznavanje zdravstvenih znakov v blatu in urinu.

Podjetje zagotavlja, da so vsi zbrani podatki anonimni in šifrirani, kar naj bi odpravilo pomisleke glede zasebnosti. Kamera zajema le slike vsebine v straniščni školjki, ne pa uporabnikov samih. Uporabniki lahko v vsakem trenutku zahtevajo dostop do svojih podatkov ali pa zaprosijo za njihov izbris. Throne se osredotoča na pomoč starejšim in ljudem s kroničnimi prebavnimi težavami, kot so Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis in sindrom razdražljivega črevesja (IBS).

V prednaročilu je cena naprave 300 ameriških dolarjev, medtem ko bo v redni prodaji za dva stotaka višja.