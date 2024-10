AMD z MI325X in MI355X vrgel rokavico Nvidii

Morda se zdi, da Nvidia popolnoma obvladuje trg čipov za umetno inteligenco, a konkurenca ne počiva in predstavlja svoje rešitve. AMD je napovedal prenovljeni čip MI325X, ki bo na voljo še letos, in MI355X, ki bo nared prihodnje leto. Z družino čipov Instinct MI300 ji želi AMD odškrniti čim večji kos pogače na bogatem trgu.

AMD je razkril več podrobnosti o prihajajočem čipu MI355X, ki ga bodo začeli prodajati v prvi polovici prihodnjega leta in bo nadomestil trenutno aktualni MI325X. MI355X uporablja novo arhitekturo CDNA4 – trenutni čipi so namreč CDNA3 – ki je po AMD-jevih besedah praktično v celoti dizajnirana na novo. To je sicer rahlo pretiravanje, a drži, da uporablja najnovejšo TSMC-jevo litografijo N3. Podpira do 288 GB pomnilnika HBM3E, formata FP4 in FP6 (štiri- in šestbitna natančnost števil s plavajočo vejico). Medtem ko zmore MI325X 1,3 petaflops v FP16 in 2,6 petaflops v FP8, bo MI355X z 2,3 in 4,6 petaflops osupljivih 77 odstotkov hitrejši. Kjer pa bo zadoščalo uporabiti FP4 ali FP6, bo čip še hitrejši. S tem se bi lahko AMD že približal Nvidiinim čipom Blackwell.

MI325X pa je že uradno tu, množična proizvodnja pa v teku. Ta podpira 256 GB pomnilnika, po zmogljivosti pa je primerljiv z Nvidiinim H200. MI325X ima 153 milijard tranzistorjev, podpira CDNA3 (torej 5-nm in 6-nm litografska postopka FinFET). Ima 19.456 tokovnih procesorjev, 1216 matričnih jeder in 304 računske enote. S frekvenco 2100 MHz zmore 2,6 petaflops v FP8. Kupiti ga bo možno še letos.