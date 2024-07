Objavljeno: 11.7.2024 20:00

AMD s svojim največjim prevzemom umetne inteligence

AMD je napovedal enega svojih največjih tehnoloških prevzemov v Evropi, saj bo kupil finski start-up Silo AI, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Za podjetje bo odštel 665 milijonov dolarjev, s kupljenim znanjem pa bo izboljšal razvoj lastnih modelov umetne inteligence.

AMD namreč deluje na obeh frontah. Njegovi čipi morajo biti čim bolj prilagojeni na poganjanje modelov umetne inteligence, hkrati pa se ukvarja tudi z razvojem programske opreme in modelov. Silo AI, ki ima sedež v Helsinkih, se ukvarja z razvojem rešitev za integracijo umetne inteligence v končne produkte. Med njegovimi najpomembnejšimi strankami so Phillips, Rolls-Royce in Unilever.

Izvršni direktor in soustanovitelj finskega podjetja Peter Sarlin bo ostal vodja skupine. Silo AI je bil na primer udeležen pri treningu velikih jezikovnih modelov na najhitrejšem evropskem superračunalniku LUMI, ki ga poganja 12.000 AMD-jevih kartic Instinct MI250X.

