AMD pripravlja odgovor na Applov procesor

Objavljeno: 5.12.2020 10:00

Prejšnji mesec nas je navdušil Applov prenosnik s procesorjem M1, v spletu pa so se pojavile govorice, da naj bi tudi AMD pripravljal svoje procesorje ARM.

Apple je s svojim ARM procesorjem M1 dokazal, da ima arhitektura veliko potenciala tudi na področju prenosnih in namiznih računalnikov. Na teh dveh področjih si trg sicer delita Intel in AMD, slednji je v zadnjih letih naredi resen napredek in tako prevzel velik del trga. Po govoricah sodeč pa naj pri pripravljal dva procesorja na arhitekturi ARM – prvi naj bi imel v vezje integriran tudi pomnilnik (tako kot Applov M1), drugi pa bo imel ločen pomnilnik. Prvi bi lahko bil namenjen prenosnikom, drugi pa namiznim računalnikom in strežnikom.

AMD naj bi pred leti že razvil lastne procesorje ARM, konkretno jedra s kodno oznako K12, a niso teh nikoli ponudili na trgu. Ta nova procesorja naj bi izhajala iz takrat razvitih jeder, predstavitev pa naj bi bila dvanajstega januarja 2021. Novica je vsekakor navdušujoča, čeprav moramo poudariti, da bo potrebno počakati tudi na programsko podporo. Microsoft sicer že nekaj časa ponuja Windows za procesorje ARM, a je podpora drugih programov slaba, zelo počasna pa je tudi njihova emulacija procesorjev x86. Skratka, tudi če dobimo spodobne procesorje ARM bo potrebno še nekaj časa, da se vzpostavi celotni ekosistem.