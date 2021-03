AMD podvojuje zmogljivost strežnikov z novimi procesorji Epyc Milan

AMD se želi z novimi procesorji Epyc z delovnim imenom Milan vnovič zavihteti na vrh zmogljivosti med izdelki namenjenimi za strežnike. To se zdi še posebej strateškega pomena v časih, ko se nekdanji Intelov monopol na tem področju močno rahlja, obenem pa prihaja tudi na področje strežnikov močna konkurenca s strani izdelkov z arhitekturo Arm.

Proizvajalec trdi, da so najzmogljivejše različice skoraj dvakrat zmogljivejše od neposredne konkurence, specifično Intelovih procesorjev Xeon Cascade Lake Refresh. To velja tako za bremena v oblaku, poslovno rabo, kot tudi področje računsko intenzivnih aplikacij (HPC). Novi procesorji naj bi tudi ponujali precej boljše razmerje med ceno in zmogljivostjo glede na tekmece.

To so dosegli z uporabo najnovejše arhitekture AMD Zen 3, ki temelji na 7-nm povezavah. Ta je sorodna zelo priljubljeni družini namiznih procesorjev Ryzen 500, le da v strežniškem okolju procesorji vsebujejo 64 jeder. To se še pozna v večjih podatkovnih centrih, ki uporabljajo eno od oblik vizualizacije in iščejo čim večjo zmogljivost na enoto prostora oziroma enoto porabe energije.

Nič čudnega torej, če so podporo za nove procesorje AMD praktično že na začetku napovedali veliki proizvajalci strežnikov, ki so v preteklosti uporabljali predvsem Intelove izdelke. Zanimivo, da bodo med prvimi nove procesorje AMD Epyc Milan uporabili veliki ponudniki storitev v oblaku, specifično Amazon AWS, Microsoft Azure in Google Cloud.

Hiter odziv velikanov gre pripisati predvsem novim funkcionalnostim, ki omogočajo večjo varnost pri izvajanju različnih procesov. Novi procesorji premorejo upravljanje s ključi za šifriranje vsebine delovnega pomnilnika, ki se vzpostavijo pri vsakem resetu, poleg tega pa so s ključi šifrirani tudi virtualni stroji. Secure Encrypted Virtualization (SEV) denimo omogoča uporabo ločenih ključev za zagonski sistem (hypervisor) in na njem delujoče navidezne stroje (VM).

Ključe hrani AMD Secure Procesor, ločena varnostna stojna enota, ki je ločena od procesorja. Vse skupaj onemogoča vdore v druge delujoče procese na procesorju, kar je še posebej pomembno za bremena v oblaku.

Strežnike s procesorji AMD lahko pričakujemo tudi od družbe Lenovo, Cisco, Oracle, HPE, VMware in Tencent.