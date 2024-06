Objavljeno: 5.6.2024 07:00

AMD po dve letih uvaja "staro" poimenovanje procesorjev za prenosnikov

AMD-jevo zadnje označevanje procesorjev za prenosnike je veljalo le dve leti, sedaj pa ga ponovno spreminjajo in se približujejo staremu sistemu izpred dveh let - po novem bodo oznake procesorjev spet trimestne. Razlog za spremembo je "nepreglednost starega sistema", pa čeprav so predlani ob njegovi uvedbi trdili ravno nasprotno.

Ob vsaki ponovni izdajo procesorja, pa četudi ta ni bil tehnološko posodobljen, je AMD lahko spremenil prvo števko, ki naj bi označevala generacijo. Ryzen 7730U iz leta 2023 je tako videti precej novejši in boljši kot Ryzen 5800U iz leta 2021, v resnici pa razlike med njima skoraj ni.

Najnovejši procesorji Ryzen AI (Strix Point) bodo obdržali oznake 3/5/7/9 in črkovno oznako namena (ultraprenosni, zmogljivi itd.), nato pa bo sledila trimestna oznaka čipa. Prva števka bo generacija, zadnji dve bosta konkretni SKU. Obstoječi seriji 7040 in 8040 bosta seveda obdržali stara imena.

Tako lahko na primer po novem pričakujemo Ryzen AI 9 HX 370. Oznako AI bodo imeli čipi, ki bodo zmogli vsaj 40 TOPS, kolikor Microsoft terja za uporabo Copilota, ostali pa bodo preprosto Ryzen. Za namizne procesorje spremembe ne veljajo, saj so njihove štirimestne oznake ustrezne.