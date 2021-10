AMD napovedal nadgradnjo svojih procesorjev s »3D« predpomnilnikom V-Cache

Kot smo zapisali že v pregledu tržišča procesorjev v aktualnem Monitorju, je naslednji korak, ki si ga lahko obetamo pri procesorjih AMD Ryzen, t.i. 3D predpomnilnik V-Cache. Pri AMDju so zdaj potrdili, da si ga lahko obetamo v začetku leta 2022.

AMD pri proizvodnji svojih procesorjev že nekaj časa uspešno uporablja t.i. tehnologijo »chiplets«, kjer je v enem ohišju prisotno več silicijevih ploščic, število procesorskih jeder, ki so na voljo uporabniku, pa je s tem tudi drastično višje, kot smo tega vajeni pri primerljivih (Intelovih) izdelkih. Po novem bo več silicijevih ploščic tudi v »tretji dimenziji« - V-Cache bodo ločena vezja, ki bodo nameščena neposredno na osnovni procesorski silicij in bodo procesorju namenila veliko večji tretjenivojski predpomnilnik, kot ga imajo procesorji do sedaj.

AMD je že na junijski predstavitvi prikazal prototip Ryzen 9 5900X s kar 192 MB predpomnilnika L3 (običajna različica ga ima 64 MB, kar je že samo po sebi veliko), ki je določene igre poganjal kar 15 % hitreje. Če bodo procesorji z V-Cache na koncu res 15 % hitrejši, je zelo mogoče, da jih bodo pri AMDju opremili z novo generacijsko številko – Ryzen 6xxx.

»Prava« nova generacija procesorjev, z jedri Zen 4, naj bi bila na voljo konec leta 2022.

PCGamer