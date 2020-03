Amazonov procesor prehiteva izdelke družb Intel in AMD

Podjetje Amazon nadaljuje svojo pot v transformaciji iz vodilnega spletnega trgovca v vodilnega ponudnika informacijskih rešitev. Amazon se kot kaže ne namerava zadovoljiti zgolj s primatom na področju nudenja storitev v oblaku, želi si tudi vodilno mesto na področju infrastrukture. Njihov najnovejši procesor Graviton2 je celo bistveno bolj učinkovit od izdelkov priznanih proizvajalcev, kot sta Intel in AMD.

Spletni portal Anandtech je novi procesor Graviton2 preizkusil v praksi in izmeril njegove zmogljivosti. Rezultati so presenetljivi. Ko govorimo o bremenih v oblaku, Amazonov procesor (na voljo v storitvi AWS m6g) nudi kar 54% boljše razmerje med ceno in zmogljivostjo, kot procesorji Intel Xeon Platiunum (Cascade Lake), na voljo v Amazonovih oblačnih storitvah m5n oziroma AMD EPYC 7571 (Amazonova storitev m5a).

Graviton2 temelji na tehnologiji ARM in dokazuje, da tehnologija x64 sploh ni več v isti zmogljivostni in cenovni kategoriji, ko govorimo o procesnih zmogljivostih v oblaku. Procesor vsebuje 64 jeder AMD A76, istih kot v nekaterih pametnih telefonih, tok podatkov pa uravnava 33 MB velik predpomnilnik. Procesor je razvila družba Anapurna Labs, ki je v celoti v lasti družbe Amazon, zato je procesor zelo prilagojen specifičnim potrebam servisa AWS.

Pri infrastrukturi pa se Amazon ne ustavlja pri strojni opremi. V teh dneh so predstavili tudi lastni operacijski sistem, varianto Linuxa, ki je optimiziran za pogajanje programov v kontejnerjih. Predogled novega operacijskega sistema z imenom Bottlerocket je sicer na voljo javnosti, saj so izvorno kodo naložili na GitHub.

V primerjavi z običajnimi distribucijami Linuxa ima Bottlerocket dve poglavitni značilnosti. Prva je drugačen način pakiranja posodobitev, ki se ob namestitvi izvede v enem koraku, ne pa v obliki večjega števila paketov. Prednost tega pristopa je v temu, da je na ta način porabljenega manj časa (in s tem izpada delovanja strežnika), poleg tega je enostavnejše narediti povrnitev predhodnega stanja, v kolikor se za to izkaže potreba.

Amazon si je omislil poseben režim delovanja, ki zagotavlja minimalni izpad ob posodobitvah sistema. Bottlerocket ima dve identični particiji na disku, aktivno in pasivno. Pri posodobitvah najprej posodobi pasivno particijo in na koncu hitro zamenja status particij. Če gre kaj narobe, je dotedanja aktivna particija še vedno na voljo za povrnitev.

Poglavitna značilnost sistema Bottlerocket pa je seveda zmožnost učinkovitega pogajanja kontejnerjev. Glavni cilj je izvedba kontejnerjev Kubernetes (K8s). Iz standardnega Linuxa so zato odstranili vse komponente, začenši z grafičnim uporabniškim vmesnikom, ki niso potrebne za poganjanje kontejnerjev in zato predstavljajo »mrtvo težo« v sistemu.

Kako daleč so šli pri poenostavitvi operacijskega sistema priča tudi dejstva, da operacijski sistem v osnovi ne vsebuje niti lupine z ukazno vrstico. Ta je sicer na voljo v kontejnerju, ki je privzeto aktiviran ob prvi nastavitvi, vendar se lahko deaktivira, ko ni potreben.