Amazon vreden bilijon dolarjev

Objavljeno: 31.1.2020 13:00

Amazon je objavil poslovne rezultate za zadnje četrtletje, na podlagi katerih je narastla vrednost delnic in potisnila skupno vrednost podjetja čez mejo bilijona dolarjev.

Za primerjavo – to je skoraj trikrat toliko, kolikor je letošnji nemški državni proračun (ta znaša 400 milijard dolarjev oziroma 362 milijard evrov). Ta hip so toliko vredni le še Apple, Google in Microsoft. Amazon je sicer prehitel pričakovanja v praznični sezoni, v zadnjih treh mesecih leta 2019 so tako zaslužili 87 miljard dolarjev. Manjši tekmeci, denimo ameriški Target, so v istem obdobju sicer objavili rezultate pod pričakovanji. Največ rasti so pri Amazonu zabeležili zaradi rasti uporabnikov storitve Prime in izredno uspešni segment računalništva v oblaku - AWS (Amazon Web Services).