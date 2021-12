Amazon re:Invent 2021

Amazon je na konferenci re:Invent predstavil novosti, ki so povezane s storitvami v oblaku AWS. Med ostalim so se odločili, da se bodo v prihajajočem obdobju posvetil strankam, ki uporabljajo mainframe računalnike. Cilj je seveda, da strankam pomagajo prenesti zgodovinske aplikacije na storitve v oblaku. V okviru storitev AWS Mainframe Modernization nudijo dve možnosti. S prvo upravljano storitvijo strankam pomagajo prenesti stare aplikacije napisane tipično v Cobolu v modernejše aplikacije napisane v Javi.

Druga možnost pa je dejanski prenos aplikacij v Cobolu na novo platformo v Oblaku, kjer niso potrebne spremembe kode ali pa so te minimalne. V najavljene storitve je vključeno vse, kar je potrebno za podporo zahtevnim projektom prenosa v oblak: razvoj, testiranje in prenos v produkcijo.

Z novimi storitvami ciljajo na kupce, za katere so zdaj storitve nudili IBM, Unisys, Bull, NEC in Fujitsu. Po svetu še vedno veliko število podjetij uporablja mainframe računalnike kot primarni način izvajanja IT podpore in storitev. Med njimi so predvsem banke, zavarovalnice, pa tudi številne trgovske družbe. Amazon cilja predvsem pa znižanje operativnih stroškov, pa tudi lažji razvoj obstoječih rešitev z uporabo modernejših orodij, postopkov in dobrih praks.

Podjetje je na konferenci tudi predstavilo tretjo generacijo procesorjev Gravitron, zgrajenih na arhitekturi ARM, s katerimi tekmujejo z družbama Intel in AMD. Procesorji so seveda namenjeni za procesiranje strežniških bremen v okolju AWS. Amazon navaja, da je Gravitron 3 za četrtino hitrejši od prejšnjih generacij. Še posebej je pomembno, da omogoča 60% večjo procesno zmogljivost pri operacijah s plavajoči vejico in do trikrat hitrejše izvajanje procesov s področja strojnega učenja. Obenem procesorji porabijo za 60% manj energije, kot doslej.

Obenem so predstavili povsem nov procesor Trainium, ki je namenjen zlasti za hitrejše začetno učenje (trening) programov s področja strojnega učenja. Na tem področju tekmujejo predvsem s ponudbo družbe Nvidia, od katerih so menda 40% cenejši. Amazon je začel samostojno razvijati procesorje leta 2015, vsako leto pa v ponudbo vključijo podporo za nove funkcionalnosti, tako da postajajo resen tekmec uveljavljenim ponudnikom strojne opreme.

V računalništvu je že nekaj časa poznano, da je naslovni prostor v obstoječem omrežju na osnovi protokola IPv4 že povsem zapolnjen oziroma oddan. V prihodnosti nas, hočemo ali ne, čaka prehod na protokol IPv6, ki pa ga danes uporablja še zelo majhen krog uporabnikov. AWS prinaša novost, saj bodo v kratkem omogočili uporabljati tako imenovane virtualne zasebne oblake (VPC; Virtual Private Cloud), kjer je razmejitev z ostalimi narejena v celoti na osnovi protokola IPv6. V takih zasebnih oblakih bo precej manj omejitev naslovnega prostora, torej s tem tudi manj omejitev za širitev, kot v omrežjih IPv4.

Eden izmed razlogov, da je Amazon pohitel s ponudbo za IPv6, so nedavno postavljene smernice ameriške vlade za javne agencije, kjer zahtevajo storitve z uporabo samo naslovnega prostora IPv6. Nobena skrivnost ni, da si Amazon zelo želi, da bi v oblaku ASW gostovale ameriške državne ustanove, morda pa po njihovem zgledu še kake druge države po svetu.

Amazonova novost je tudi nova storitev za avtomatizacijo robotizacije podjetij. Platforma IoT RoboRunner ima ambicijo postati centralno okolje za upravljanje robotskih flot v podjetju s ciljem, da se poveča nadzor, optimizira delovanje in s tem poveča učinkovitost delovanja robotov v proizvodnih procesih in drugih zalednih storitvah, na primer pri skladiščenju. RoboRunner je razširitev platforme RoboMaker, ki so jo predstavili leta 2018 in omogoča upravljanje različnih robotov, kot so samovozna transportna vozila, manipulacijski roboti in drugi tipi robotov.

Platforma RoboRunner bo služila za orkestracijo delovanja flote robotov preko komunikacijskega prehoda Fleet Gateway Librarary in s pomočjo orodij za upravljanje procesov Lambda in Greengrass. Obenem so vzpostavili tudi poseben podporni program z mlade startupe s področja robotike, kjer jim nudijo brezplačne kredite za razvoj programskih rešitev za napredni upravljanje robotov in naprav IoT.