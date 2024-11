Amazon predstavil svoj največji pametni zaslon

Amazon je napovedal novo različico pametnega zaslona Echo Show, ki prinaša številne izboljšave.

Naprava Echo Show 21 ima 21-palčni zaslon z ločljivostjo 1080p in skoraj podvojeno velikostjo prikaza v primerjavi s predhodnikom Echo Show 15 iz leta 2022. Cena novega modela v Evropi znaša 450 evrov. Naprava ponuja poglobljen zvok z dvojnim basom in tehnologijo prilagajanja prostoru. Samodejno kadriranje kamere omogoča boljše video klice, s širšim vidnim poljem in večjo zmogljivostjo zumiranja. Vgrajeno središče podpira standarde Wi-Fi, Thread, Zigbee in Matter za nadzor pametnega doma. Naprava vključuje predvajalnik Fire TV in je združljiva z daljinskim upraviteljem Alexa Voice Remote.

Amazon je predstavil tudi osvežen model Echo Show 15 z izboljšavami na področju zvoka, kamere in funkcionalnosti pametnega doma za ceno 340 evrov. Obe napravi podpirata Wi-Fi 6E za hitrejše pretakanje vsebin ter vključujeta prilagodljive pripomočke, kot so koledarji, nakupovalni seznami in nadzor pametnega doma.

Napravi sta že na voljo za naročilo preko Amazonove spletne trgovine in vključujeta montažno opremo, medtem ko je stojalo za pult na voljo ločeno.