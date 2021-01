Amazon osvežuje strategijo za hibridni oblak

Amazon Web Services je sicer največji ponudnik storitev v oblaku, vendar so doslej kar precej zaostajali za tekmeci na področju tako imenovanih hibridnih oblačnih storitev, kjer se del strežniške infrastrukture nahaja pri ponudniku storitev, del pa na lokaciji naročnika. Tekmeci, kot so Microsoft Azure Arc in Google Anthos so v številnih pogledih več korakov pred Amazonom, toda to naj bi se v naslednjih mesecih precej spremenilo.

Amazon je predstavil osveženo strategijo, kjer širijo svojo ponudbo storitev za hibridne oblake in zmanjšujejo zaostanek za vodilnimi ponudniki. Nove storitve EKS Anywhere in ECS Anywhere tako omogočajo izvajanje oblačnih rešitev na infrastrukturi naročnika, pri čemer pa se ohranja enotno upravljanje delovanja hibridnih storitev.

Elastic Kubernetes Service (EKS) Anywhere tako omogoča izvajanje gruč Kubernetes, medtem ko Elastic Container Service (ECS) Anywhere omogoča izvajanje programske opreme v kontejnerjih na lokalnih strežnikih. Resnici na ljubo je Amazon že doslej omogočal izvajanje kontejnerjev in gruč Kubernetes na lokalnih strežnikih, vendar samo v okviru tri leta stare storitve Outpost.

Ta omogoča izvajanje nekaterih storitev oblaka AWS na lokalni strežniški opremi. Toda Outpost zahteva namestitev specifične strojne opreme, ki jo lahko kupci naročijo le pri Amazonu. Poleg tega je primerna za velika bremena in zato manj zanimiva za manjša ter srednje velika podjetja. Doslej je bilo treba za tako lokalno storitev kupiti še naročnino Outpost, ki prav tako predstavlja razmeroma visok strošek.

EKS Anywhere in ECS Anywhere zdaj lahko delujeta na naročnikovi opremi, prav tako pa ni potrebna naročnina na polno storitev Outpost. Amazon je sočasno tudi predstavil nekoliko manj zmogljivo in s tem cenejšo strojno opremo za Outpost, tako da kupcem daje več možnosti za upravljanje storitev v hibridnem oblaku.

Strokovnjaki opozarjajo, da Amazon s temi novostmi še ni dohitel konkurence, ki nudi še vedno nekoliko večjo prilagodljivost storitev. Tako Amazon Arc kot Google Anthos denimo omogočata gostovanje in upravljanje strežniških bremen ter storitev prek različnih oblakov (multicloud), vključno z neposredno konkurenco.

Na ta način omogočajo optimizacijo stroškov, prepustnosti in dodatnih storitev samim naročnikom. Amazon sicer obljublja, da bo v bližnji prihodnosti spremenil tudi to omejitev, vendar se jim za zdaj očitno ne mudi. S tem dajejo vedeti, da se zavzemajo prej za rabo storitev v javnem oblaku, kot za resno enakopravno podporo hibridnim storitvam.