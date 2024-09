Objavljeno: 24.9.2024 05:00

Amazon izdal orodje za izdelavo videoposnetkov z umetno inteligenco

Amazon je podobno kot Google izdal orodje za ustvarjanje videoposnetkov z umetno inteligenco, pri čemer pa ni pozabil jasno nakazati, kaj v njegovem poslovnem modelu res šteje. Amazonov Video Generator, ki lahko iz fotografij in slik ustvari kratke videoposnetke, je namenjen zgolj in samo – oglasom.

Kot so pojasnili na konferenci Accelerate, lahko orodje "prikaže dodatne lastnosti izdelka". Storitev je za zdaj v beta fazi in je na voljo le nekaterim prodajalcem iz ZDA, v naslednjih mesecih pa jo bodo še izpilili in nato javno ponudili vsem oglaševalcem.

Iz ene fotografije je možno dobiti nekaj sekund dolge posnetke. Trajajo od 6 do 9 sekund, njihova ločljivost je 720p, na sekundo prikažejo 24 sličic. Videoposnetek nastane "okrog" fotografije, kar pomeni, da fotografija predstavlja osnovni vir informacije, ki ga umetna inteligenca dopolni. Rezultat so štirje videoposnetki – katerih priprava traja okrog pet minut – med katerimi lahko uporabnik izbere najljubšega. Del paketa je tudi Image Generator, ki lahko ustvarja slikovno gradivo za oglaševalce.

Orodij za ustvarjanje videoposnetkov z umetno inteligenco sicer ne manjka. Na področju se merijo tako start-upi, denimo Runway ali Luma s svojimi API, kot tudi veliki igralci, denimo Adobe, OpenAI in Google. Ti seveda niso omejeni na oglase.

Amazon