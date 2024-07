Amazon bo za digitalno pomočnico računal

The Wall Street Journal poroča, da namerava Amazon za uporabo digitalne pomočnice v prihodnje računati.

Amazon namerava lansirati plačljivo verzijo Alexe kot del strategije za povrnitev več kot 25 milijard dolarjev izgube, ki jo je poslovanje z napravami prineslo med letoma 2017 in 2021. Zmogljivejša Alexa, ki naj bi stala do 10 USD na mesec, bi lahko izšla že ta mesec. Nekateri zaposleni ob tem izražajo dvome o uspešnosti predvidene poteze. Oseba iz ekipe, ki je zadolžena za Alexo, je za WSJ povedala, da je razvoj pod pritiskom prihajajoče splavitve, ki se bo zgodila, čeprav tehnologija še ni pripravljena.

Kot je že poročal Reuters, naj bi naprednejša Alexa vsebovala generativne AI funkcije, ki bi omogočile izpolnjevanje več nalog hkrati, se od uporabnikov učila in na podlagi zbranih informacij ustvarjala rutine. A Amazon naj bi pri tem projektu močno zaostajal. Poročilo Fortune prejšnji mesec je nakazovalo, da Alexa ni niti blizu Amazonove misije, da postane najboljša osebna asistentka na svetu, saj se ekipa spopada s tehničnimi in organizacijskimi težavami. Zaposleni so tudi zaskrbljeni, ali bodo ljudje želeli plačevati naročnino poleg že obstoječe letne naročnine za Amazon Prime, medtem ko drugi (vsaj osnovni) digitalni pomočniki z AI, kot so ChatGPT, Google Gemini in kmalu izboljšana verzija Siri, uporabnikov ne stanejo nič.