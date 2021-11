Ali se obeta razdor med Amazonom in Viso?

Uporabnike kreditnih kartic Visa, ki so bile izdane v Veliki Britaniji, je sredi novembra presenetila najava spletnega velikana Amazon, da bo v začetku naslednjega leta prenehal sprejemati plačila s temi karticami. Kupcem obenem ponujajo popust v višini 20 funtov pri naslednjem nakupu, če je opravljen z drugimi plačilnimi sredstvi.

S tem je v javnost prišel že nekaj časa trajajoč spor med Amazonom in Viso, ki se samo še stopnjuje. V Singapurju in Avstraliji je Amazon že lani uvedel pribitek v višini 0,5 %, če je bil nakup plačan s kreditnimi karticami Visa. Poleg tega pri Amazonu razmišljajo, da bi v ZDA prekinili sodelovanje, v katerem kupcem ponujajo kreditno kartico s skupnim imenom (Amazon in Visa). Omeniti velja, da bo vsaj za zdaj Amazon še naprej sprejemal plačila z debetnimi karticami Visa.

Amazon družbo Visa obtožuje, da ima previsoke stroške za plačila s kreditnimi karticami, piko na i pa je menda naredila podražitev storitev za 1,15 % pri debetnih karticah oziroma 1,5 % pri kreditnih karticah, sprejeta v letošnjem letu v Veliki Britaniji. Menda zaradi Brexita. Obenem pri Amazonu trdijo, da za pogodbeni obvezni delež ponujajo zelo malo dodane vrednosti, vsa poslovna tveganja pa pri tem prevalijo na trgovce. Amazon sicer veliko vlaga v tehnologije za preprečevanje goljufij, zato pričakujejo, da bodo stroški uporabe plačilnih sredstev nižji.

Visa je potezo Amazona sicer označila za “čudno” in “neposrečeno”, jemljejo pa jo kot ekstremno tvegano taktiko pri poslovnih pogajanjih okoli odstotka, ki ga mora trgovec plačati za prodajo s kreditnimi karticami. Viso korak čudi predvsem ob dejstvu, da je Mastercard uvedel domala enake podražitve.

Za zdaj še ni jasno, ali bo Amazon nadaljeval s pritiski in ali bo podobne omejitve uvedel tudi v drugih državah. Omenja se tudi, da bi utegnil dati večjo podporo mlajšim, manjšim, a cenejšim ponudnikom plačilnih storitev. Visa je sicer deležema vse glasnejših kritik tudi s strani drugih trgovcev. Obenem se duopol, ki ga imata Visa in Mastercard v svetovnem plačilnem prometu vse bolj sooča z novimi plačilnimi ponudniki nastalimi v digitalnem svetu. In seveda s prihodom kriptovalut, kjer ponudnik plačilnega prometa praviloma sploh ni potreben. Ker je Amazon izredno veliko podjetje, je še vprašanje, kdo bo v tem sporu potegnil krajšo.