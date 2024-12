Albanija bo za leto dni blokirala TikTok

Albanski premier je napovedal prepoved delovanja TikTok v državi, ki bo veljala leto dni. Razlog za blokado je domnevno negativni vpliv zlasti na otroke, saj razpihuje nasilje in ščuva k trpinčenju. Blokado bodo uveljavili v začetku prihodnjega leta.

V Albaniji so najštevilčnejši uporabniki TikToka prav mladoletni. A starši in šolski delavci so čedalje bolj zaskrbljeni, ko se popularne vsebine s TikToka širijo v šole. Tak primer so noži, ki so jih učenci začeli nositi v šole, ker naj bi to videli na TikToku.

Albanija je premajhna država, da bi lahko kakorkoli vplivala na TikTokovo delovanje ali zahtevala spremembo algoritma. Vse kar lahko storijo, je blokada strani. Poleg tega so sprejeli številne ukrepe za povečanje varnosti v šolah, kamor sodijo policijska prisotnost, usposabljanje učiteljev, tesnejše sodelovanje s starši. Ena izmed teh potez pa je tudi blokada TikToka.