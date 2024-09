AI agenti za podporo poslovanju s strankami

Salesforce je napovedal AgentForce, novo platformo, ki prinaša naslednjo stopnjo uporabe umetne inteligence z avtonomnimi agenti, zasnovanimi za podporo poslovnim procesom. To naj bi bila tretji val razvoja umetne inteligence, ki presega generativne in napovedne modele ter prehaja na agentne sisteme.

Ti avtonomni agenti so zasnovani za izvajanje različnih nalog v podjetjih, kot so podpora strankam, trženje, prodajni procesi in še več. Glavna značilnost AgentForce je niz vnaprej pripravljenih agentov, ki jih podjetja lahko prilagodijo svojim potrebam z uporabo enostavnih orodij za prilagajanje brez potrebe po poglobljenem tehničnem znanju.

Platforma temelji na Salesforceovi obstoječi infrastrukturi in uporabi ogromne količine podatkov, ki jih podjetje že zbira in obdeluje z oblačno storitvijo Data Cloud. AgentForce je integriran v vse Salesforceove oblake, kot so finančne storitve, zdravstveni sektor in vladne organizacije.

Platforma vključuje tudi novo orodje, imenovano Agent Builder, ki omogoča podjetjem, da z rešitvami low-code prilagodijo svoje AI agente za specifične poslovne potrebe. Cilj Salesforcea je, da podjetjem ponudi rešitve, ki jim omogočajo večjo učinkovitost, večjo natančnost pri delu ter zmanjšanje stroškov.

Med prvimi podjetji, ki so preizkusila AgentForce, sta Kaiser Permanente, eden največjih zdravstvenih ponudnikov v ZDA, ter izobraževalno podjetje Wiley. Obe podjetji poročata o odličnih rezultatih, pri čemer je Wiley zabeležil več kot 40-odstotno samodejno reševanje poizvedb strank v času povečanega povpraševanja, Kaiser Permanente pa je z AgentForce dosegel več kot 90-odstotno stopnjo uspešnosti pri obravnavi vprašanj pacientov.

Salesforce priznava, da smo šele v začetkih razvoja agentov AI in bodo rešitve, kot je AgentForce lahko pokazale konsistentno doseganje pričakovanih rezultatov v različnih poslovnih okoljih. Na tem področju hitro nastajajo konkurenčne rešitve, med drugim podobni izdelki družb OpenAI in Anthropic, kar bo najbrž spodbudilo hiter razvoj.