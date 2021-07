Afera Pegasus: imuni niso niti premierji in predsedniki, vključno s francoskim

Po pričakovanju na dan prihajajo podrobnosti o prisluškovalni aferi Pegasus, med drugim tudi nova imena tarč. Eden izmed 50.000 posameznikov, ki so jim sledili, je po poročanju medijev tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Francoski časnik Le Monde poroča, da so bile maroške oblasti ugotovile, kateri telefon uporablja vse od leta 2017 in mu skušale prisluškovati. Maroko to ostro zanika, trdeč, da niso niti stranka NSO Groupa in da nimajo Pegasusa. Neodvisno ni bilo možno potrditi, ali je na telefonu francoskega predsednika res nameščen Pegasus.

Ni pa Macron edini voditelj držav na seznamu. Na njem najdemo tudi iraškega predsednika, južnoafriškega predsednika, pakistanskega premierja, maroškega kralja in druge. Skupno gre za več kot 600 visokih uslužbencev iz 34 držav.

Pogled v preteklost pokaže, da prisluškovanje voditeljem držav ni novo. Zadnja odmevna afera sega v leto 2013, ko je afera Snowden razkrila, da je ameriška agencija NSA vohunila ali poizkušala vohuniti za nemško kanclerko Angelo Merkel in drugimi zavezniškimi politiki. Razlika v primerjavi s takratnimi razkritji je ta, da je sedaj take sposobnosti možno kupiti kot v samopostrežni prodajalni. NSA se je bila vendarle morala potruditi sama.