5G v ZDA še zadnjič preložen zaradi letal

Čeprav bi bili morali začeti pas C v omrežjih 5G v ZDA uporabljati že v začetku leta, so ga na prošnjo letalske industrije še enkrat prestavili. Po zagotovilih Uprave za letalstvo (FAA) je to zadnji odlog, tako da se 5G v celoti zaganja 17. januarja. Še pol leta pozneje pa bodo nehale veljati tudi vse prehodne omejitve.

Razlogi so enaki kot doslej. FAA, letalske družbe in proizvajalci se bojijo, da bi imeli lahko radarski višinomeri, ki delujejo na frekvencah 3,7-3,8 GHz, težave zaradi interference s 5G. Njegov pas C sega od 4,2 do 4,4 GHz, kar je blizu. Čeprav je vmes 220 MHz varnostnega razmaka – za višinomere je rezerviran spekter do 3,98 GHz – se bojijo, da to ne bo dovolj. Dokler ne preverijo delovanja in pridobijo dodatnih certifikatov, v okolici letališč ne želijo uporabe 5G v pasu C.

Tudi po 17. januarju, ko se bo lahko začela uporaba v državi, bo okoli nekaj deset najprometnejših letališč veljal prehodni režim, ko bo oddajanje v tem pasu omejeno. Te omejitve bodo veljale do 5. julija. Vse to se v zadnjem sporazumu domenili AT&T in Verizon na eni strani ter FAA na drugi strani. Ob tem ne spreglejmo dejstva, da v več deset drugih državah 5G in letala normalno sobivajo.