3D tiskanje modelov, ki je končano v nekaj sekundah

Raziskovalci iz švicarske univerze Ecole polytechnique fédérale v Lausanni (EPFL) so razvili inovativno metodo 3D tiska, ki lahko predmete ustvari v rekordnem času. Navdih za novo metodo tiska, ali bolje rečeno ustvarjanja fizičnih predmetov, so dobili pri medinskem postopku tomografija (CT, ang. computed tomography), kjer s pomočjo računalnika obdelajo veliko število rentgenskih posnetkov, slikanih z različnih zornih kotov.

Osnova novega postopka ustvarjanja fizičnih 3D modelov je posebna tekoča fotosenzitivna smola, ki jo osvetljujejo s posebnimi laserji. Podobno kot pri tomografiji predmet ustvarijo z osvetljevanjem natančno določene točke v smoli iz različnih kotov. Z laserji to lahko naredijo zelo hitro in na več mestih hkrati, tako da je vtis, da celoten fizični predmet nastane v enem koraku, ne pa z nanašanjem slojev materiala, kot pri tipičnem 3D tisku.

Tak princip delovanja ima glavno prednost v temu, da je za pripravo predmeta potrebno dobesedno le nekaj sekund, odvisno od njegove kompleksnosti. Za večino predmetov, so raziskovalci doslej porabili tam nekje do 30 sekund. Res je, da so bili testni predmeti razmeroma majhni (2 cm), vendar tudi pri večjih predmetih čas ne bo bistveno daljši. Velikost tam lahko kompenzirajo z močnejšimi laserji in manjšo ločljivostjo tiska.

Predlagana metodologija ima tudi to prednost, da je moč z laserji doseči izredno visoko natančnost in ločljivost tiska (80 mikronov), bistveno večjo kot pri klasičnih 3D tiskalnikih, zaradi česar lahko naredimo tudi zelo miniaturne predmete, na primer zelo natančne vsadke za v človeško telo.

Čas osvetlitve posamezne točke določa, kako trden bo predmet v tej točki, kar pomeni, da lahko na ta način ustavimo tudi mehke in upogljive predmete. Še več, strjevanje smole z laserjem omogoča, da je proizvodni postopek možno izolirati iz okolja. Zamislimo si lahko tiskanje predmeta v sterilizirani posodi. Oboje daje odlične možnosti za izdelavo protetičnih in drugih medicinskih izdelkov.

Naslednji koraki v razvoju so povečava natisnjenih modelov, predvsem pa uporaba novih snovi, morda celo hibridnih materialov, ki bi vsebovala tkiva primerna za vsaditev v človeško telo.

ONBHkzimRbg