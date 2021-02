20 let projekta VLC

Objavljeno: 2.2.2021 12:53

Priljubljeni predvajalnik video in glasbenih vsebin, VLC, je bil uradno predstavljen prvega februarja leta 2001.

VideoLAN je začel kot projekt študentskega združenja Via Centrale Reseaux (znamenit logo je bil izbran, ker so študentje med ponočevanjem nabirali varnostne stožce), leta 2001 pa so projekt objavili pod licenco GNU GPL. Poleg priljubljenega predvajalnika so odprli tudi kodo do strežnika VideoLAN Server, pa tudi do knjižnic za dekodiranje DVDjev, denimo libdca in libmpeg2. Projekt vodi francoska neprofitna organizacija, VLC pa redno uporablja več sto milijonov uporabnikov (med njimi smo tudi mi), na voljo je za Windows, macOS, Linux, Android (tudi AndroidTV), iOS, BSD...