Znanilec sprememb

V Applu so navdušili že s prvo generacijo svojega lastnega sistemskega vezja za računalnike M1. Poglejmo, kaj se skriva pod njegovim pokrovom in zakaj gre v resnici za prelomen dogodek, ki bi lahko imel daljnosežne posledice za področje računalniških procesorjev.

Tiste računalniške navdušence, ki so bili v preteklih letih osredotočeni zgolj na boj med Intelom in AMD, je jesenski prihod Applovega vezja M1 bržkone zadel kot strela z jasnega. Da se bo dobro odrezal v programju, ki domorodno teče na računalnikih z logotipom ugriznjenega jabolka, je bilo resda logično pričakovati, saj v Cupertinu bržkone ne bi predstavljali šibkega izdelka. Toda kot so pokazali tudi naši hitrostni testi, denimo MacBooka Air v decembrski številki Monitorja, je M1 v resnici veliko več od tega: gre za strašljivo močan in dovršen sistemski čip, katerega velika jedra po zmogljivosti potolčejo tista v procesorjih Intel Core in dihajo za ovratnik celo AMD! Če malo karikiramo: medtem ko sta se Intel in AMD ravsala na pločniku, je Apple nenadoma pritekel izza ovinka in oba sunil v zadnjo plat.

