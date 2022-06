Življenje od doma: Banke nove generacije

Medtem ko vse slovenske banke že nekaj let ponujajo spletne storitve, so te predvsem elektronska in s tem cenejša ter prikladnejša različica siceršnjega poslovanja. Pravo revolucijo pa so povzročile neobanke, ki so sklestile provizije in stroške do ničle, hkrati pa so na internet prestavile vse poslovanje, vključno z menjavo kode PIN za kreditno kartico in spremembo limita za dvig gotovine. Kaj sploh še ostane velikim?

Pravzaprav epidemija ne bi smela bistveno vplivati na poslovanje z bankami, saj smo e-banke imeli že pred njo. Nenazadnje je prvo spletno banko Slovenija dobila že leta 1997, ko je banka SKB zagnala SKBnet, dve leti kasneje pa je naša največja banka odprla legendarni Klik. Danes spletno bančništvo tako za fizične kakor pravne osebe ponujajo vse banke. A svet je danes drugačen, kot je bil na prelomu tisočletja. Pri digitalizaciji bančništva smo bili priče še dvema prelomnicama.

