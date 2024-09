Zgodovina računalništva v Sloveniji - Mikroračunalnik na čipu

Dovršitev polprevodniške tehnologije v mikroelektroniki predstavlja odločilen korak v smeri današnje informacijske ali digitalne dobe. Z napredujočim zmanjševanjem elektronskih sklopov je mikroelektronika omogočila radikalen tehnološki preskok in edinstveno stapljanje področij, kot so informatika, računalništvo in telekomunikacije.

Do začetka 70. let je mikroelektronika pomembno prispevala k izboljšanju zmogljivosti naprav na številnih področjih, in to ne le profesionalnih, temveč tudi potrošniških. Logična vezja so z napredovanjem mikroelektronike postajala vedno bolj kompaktna, njihova zmogljivost in uporabnost pa vse do danes stalno narašča. Najbolj značilna in vplivna so monolitna integrirana vezja, ki so v celoti izdelana na enem samem kosu polprevodniškega materiala. Način, kako na rezini umetnega kristalnega silicija ob pomoči fotolitografskih postopkov množično izdelati tako posamezne elektronske elemente kot tudi prevodne poti med njimi, so iznašli v ZDA na začetku 60. let. Na rezini silicija so lahko istočasno izdelali veliko število miniaturnih vezij, ki so jih nato razlomili na posamezne delce (Chip). Integrirana mikrovezja ali čipi imajo številne prednosti pred diskretnimi elektronskimi elementi in tiskanimi vezji, od nizke proizvodne cene do varčnosti in vzdržljivosti.

