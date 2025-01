Zgodovina računalništva v Sloveniji - Hišni mikroračunalniki

Po uspehu prvih bolj dostopnih in potrošniško usmerjenih mikroračunalnikov so ob prehodu v 80. nastali novi ceneni hišni mikroračunalniki. Proizvajalci so po zgledu igralnih konzol tu prvič več poudarka namenili grafiki, zvoku in zabavni programski opremi. Takšni hišni računalniki, primerni za zasebno uporabo, so se pri nas v večjem številu pojavili šele leta 1984.

V drugi polovici 70. so ljubitelji zagnali prva uspešna podjetja za proizvodnjo strojne in programske opreme, na primer Apple in Microsoft. Nato pa so v tekmo vstopila tudi prva velika podjetja z že uveljavljenimi proizvodnimi in distribucijskimi mrežami, na primer Tandy, Commodore in Sinclair. Začela se je zlata doba 8-bitnih mikroračunalnikov. Proizvajalci so naprave izrecno prilagodili potrebam popolnoma običajnih uporabnikov, brez izkušenj in programerskega ali tehničnega znanja. Po zelo ugodni ceni so jih prodajali kar v trgovskih centrih kot drugo potrošniško elektroniko. Poleg razvoja v smeri cenenih samogradnih mikroračunalnikov na eni plošči pa so veliko spodbudo za nastanek hišnih mikroračunalnikov prinesle igralne konzole. Tipični hišni mikroračunalniki so bili v celoti nameščeni v ohišje tipkovnice, omogočali so priključitev na televizor, za nalaganje programske opreme pa so uporabljali kasetnik.

