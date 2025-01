Zaton dobre zamisli

Pred poldrugim desetletjem so brskalniki dobili nastavitev, s katero smo lahko spletnim stranem sporočili, naj nam ne sledijo. Izvrstna zamisel je v nekaj letih končala v vicah, ko je oglaševalci niso upoštevali, uporabniki niso poznali in regulatorji niso preverjali. Simboličen konec je z umikom podpore letos naredila Mozilla, a brez velikega pompa smo dobili reinkarnacijo, ki ima na svoji strani zakonodajo.

Na internetu nam sledijo. To ni teorija zarote ali kakšno posebej zlovešče dejstvo, prav tako se bralcev teh vrstic ni nihče lotil osebno in neposredno. Oglaševanje poganja internet, proračuni pa so ogromni. Po konservativnih ocenah je bil leta 2023 trg internetnega oglaševanja težak dobrih 500 milijard evrov, letno pa raste z dvomestnimi odstotki. Ponudniki oglasnega prostora želijo o občinstvu izvedeti čim več, da lahko oglaševalcem čim dražje zaračunavajo ciljano oglaševanje, najraje personalizirano.

