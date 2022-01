Zasebnost ni naprodaj

Šifrirana storitev neposrednega sporočanja Signal ima danes več kot 40 milijonov uporabnikov. Podjetje, ki skrbi zanjo, ne živi od reklam ali prodaje, temveč od prispevkov zvestih privržencev, ki se, tako kot ustanovitelj in do letošnjega leta direktor Moxie Marlinspike, trudijo internetu vrniti normalnost.

Moxie Marlinspike se je kot Matthew Rosenfeld rodil v 80. letih prejšnjega stoletja v ameriški zvezni državi Georgia. Med odraščanjem se je navdušil za anarhizem in z njim povezano literaturo. Vsiljena avtoriteta na področju politike, gospodarstva in religije mu je tuja še danes, kar je med tehnološkimi veljaki precej nenavadno. Največ mu pomeni individualna svoboda in močno zagovarja tezo, da zgolj pogovor o določeni stvari ni nikoli dovolj. Z istim argumentom razlikuje med liberalizmom in miroljubnim anarhizmom. V liberalni demokraciji imamo svobodo govora in slehernik lahko pove, kaj si želi. nato izberemo stvar z največ glasovi. A kaj, ko ni nihče dejansko preizkusil nobene od obravnavanih stvari. Če nečesa ne poskusiš, ne moreš vedeti, kako je. Njegovo mnenje (in program) sproža ogromno polemik. Signal otežuje delo oblasti, a Moxie pravi, da je prav tako. Če bi živeli v svetu, kjer bi ves kriminal odkrili, kako bi vedeli, da je marihuano treba prepovedati, če je nihče ne bi uporabil?

