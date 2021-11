Zakladnice lokacijskih podatkov

Pametni telefoni vedo veliko o nas, tudi o naši lokaciji. Večkrat se obregnemo ob Google in Apple kot ponudnika ekosistema, češ da vesta vse o nas. Četudi to ni daleč od resnice, v njuni senci delujejo podjetja, katerih glavni poslovni model sta zbiranje in preprodaja lokacijskih informacij, ne da bi zanje sploh vedeli. Od njih jih kupujejo tako borzni analitiki kakor obveščevalne agencije.

Vaš pametni telefon večino časa zelo dobro ve, kje ste. Mehanizmov je več, in četudi izključite GPS, si bo telefon še vedno pomagal z znanimi omrežji Wi-Fi in podatki vidnih baznih postaj. Večinoma pa imamo zaradi prikladnosti vključen celoten paket in tako ga lahko lociramo na nekaj metrov natančno. Prednosti lokacijskih podatkov so nedvomno otipljive in celo Google nas ob izklopu funkcije pobara, ali smo resnično prepričani, saj da pogrešenega telefona ne bomo mogli več najti. Lociranje izgubljenega telefona, navigacija in vremenska napoved so resda praktične funkcije, a pravico do lokacijskih podatkov zahteva kup aplikacij, ki vsaj na prvi pogled tega privilegija ne potrebujejo. Razlogi so zelo finančni.

