Zakaj vsako podjetje potrebuje storitve varnostno-operativnega centra?

Na kratko: ker samo ni kos izzivu kibernetske odpornosti in obrambe.

Podjetja so vedno bolj izpostavljena različnim grožnjam iz digitalne krajine in tista, ki se zavedajo njihovih razsežnosti, tudi postavljajo varnost svojega informacijskega okolja in sistemov na prvo mesto. Varnostno-operativni center (VOC) tako postaja bistveni del načrta zaščite pred digitalnimi grožnjami in sistema varovanja podatkov, ki znižujeta stopnjo izpostavljenosti informacijskih sistemov in omrežij tako zunanjim kot notranjim tveganjem.

