Za tiskanje se ni bati

Za področjem tiskanja je izzivov polno desetletje. Čeprav so mu nekateri napovedovali propad že ob prelomu tisočletja, bo z nami očitno še dolgo. Namreč je izredno trdoživo.

Tiskanje je ena izmed zimzelenih panog. Ne glede na to, koliko digitalnih naprav in rešitev uporabljamo, tiskanje in raba papirja ostajata z nami. Že res, da zadnja leta obseg tiskanja v poslovnih in domačih okoljih nekoliko upada, a to se utegne kmalu postaviti na glavo. Celo epidemija koronavirusa, ki je področje IKT dala na resno preizkušnjo, mora ugotoviti, da je tiskanje zelo trdoživa stvar. In če so spomladi nekatera podjetja v iskanju prihrankov dobesedno pozabila kupovati tiskalnike, spet druga pa ravno obratno – kupila so jih celo več, da so lahko ključni zaposleni (npr. računovodje) delali od doma –, drugi val epidemije ta trend nadaljuje.

