Za raztresene glave

AirTag je Applova sledilna naprava, ki prek povezave bluetooth uporabniku pomaga pri iskanju založenih ali izgubljenih predmetov. Gre za zelo uporaben pripomoček, ki ga je zaradi njegove priljubljenosti v trgovinah zelo težko dobiti. Oglejmo si razloge za množično navdušenje in skrite zmožnosti, ki čakajo na srečnega kupca.

Applov AirTag aktiviramo tako, da z odstranitvijo plastičnega trakca omogočimo delovanje baterije in napravico postavimo v bližino iphona. Ta ga bo takoj zaznal in na zaslonu prikazal čarovnika za aktivacijo. Najprej moramo AirTag poimenovati. Že pri imenovanju nam za kovanec velik kromiran plošček nakaže, za kaj bi ga bilo smiselno uporabljati. Med predlogi so nahrbtnik (Backpack), kolo (Bike), fotoaparat (Camera), torbica (Handbag), slušalke (Headphones), jakna (Jacket), ključi (Keys), prtljaga (Luggage), dežnik (Umbrella) in denarnica (Wallet). Svoje poimenovanje in z njim namembnost AirTagove rabe ustvarimo z izbiro Custom Name. »Krst« zaključimo z izbiro poljubnega emotikona ter s povezovanjem z uporabniškim računom Apple ID.

