Z bičem po lamini zadnjici

Winamp je bil eden tistih tehnoloških prebojev, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja spremenili način, kako ljudje poslušajo glasbo. Večplatformski medijski predvajalnik je bil ključen del revolucije MP3, ki je spremenila glasbeno industrijo in omogočila enostavno deljenje ter predvajanje digitalne glasbe. Winamp je postal priljubljen zaradi svoje preprostosti, močnih možnosti prilagajanja in bogatega nabora funkcij, ki so uporabnikom omogočile, da so predvajalnik prilagodile svojemu okusu.

Justin Frankel, rojen leta 1978, je ameriški računalniški programer, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval razvoj digitalne glasbe. Njegova največja prepoznavnost izhaja iz ustvarjanja predvajalnika datotek MP3 Winamp, ki je konec 90. let postal sinonim za poslušanje digitalne glasbe. Winamp je uporabnikom omogočil enostavno predvajanje prenesenih datotek MP3 na osebnih računalnikih, kar je revolucioniralo način, kako so ljudje dostopali do glasbe. Poleg tega je Frankel znan tudi po izumu omrežja Gnutella, ki je omogočilo peer-to-peer (vsak z vsakim) izmenjavo datotek in postavilo temelje sodobnim storitvam za deljenje datotek.

