Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi je znan po napravah, ki ponudijo odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno, modeli z oznako »Lite« pa to razmerje potisnejo še dodatno proti nižji ceni. Pri tem moramo opozoriti, da je oznaka »NE« okrajšava za »New Edition«. Telefon so sprva namreč predstavili aprila lani, to prenovljeno različico pa pol leta kasneje, torej oktobra.

Pogled v specifikacije prenovljenega modela pokaže še eno zanimivost – uporablja namreč drug, malenkost manj zmogljiv procesor kot svoj predhodnik. Vzrok naj bi bil v pomankanju procesorjev vseh vrst – tako so pri Xiaomiju enostavno lažje (in vsaj mislimo si, da tudi cenovno ugodneje) prišli do procesorjev Snapdragon 778G kot do prej uporabljenih Snapdragon 780G. Razlika v hitrosti je zelo majhna, vseeno pa je rahlo na strani procesorja 780G. Ta je izdelan v Samsungovi tehnologiji 5 nm, procesor v novejšem telefonu, torej 778G, pa v 6 nm podjetja TSMC.

