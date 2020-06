Video na daljavo

Video konference so v času pandemije postale čez noč esencialna, celo kritična infrastruktura. Po njih so planili tako podjetja kot potrošniki, saj smo vsi morali ostati doma. Svojo uporabnost so dokazale s tem, ko so preživele največji stresni test programske opreme, ki si ga lahko omislimo v računalništvu. Prvotno skepso in zadržke je nadomestilo navdušenje, ki bo verjetno za vselej spremenilo navade in uporabo tovrstnih storitev. Obenem je spodbudilo računalniško industrijo za nov krog inovacij na področju video konferenc.

Videokonferenčne storitve in sistemi so že dolgo med nami, a so do letošnje pandemije imeli resnici na ljubo postransko vlogo. Zagotovo manjšo, kot so napovedovali strokovnjaki, vključno z ekipo Monitorja. Že pred leti se je zdelo, da smo tik pred eksplozijo rabe, ki pa se ni nikoli v celoti udejanjila. Razlogi za to pravzaprav niso tehnične narave. Video konference delujejo, tehnologija je nared.

