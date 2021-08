Velikanski primerjalni testi

Spomnimo se, nekoč davno ni bilo interneta. No, bil je, vendar le nekje v Pentagonu in v nekakšnih akademskih sferah. Najti izdelek, ki bo najboljši za naše potrebe, ni bilo tako enostavno, kot je to danes. Kako vedeti, kateri računalnik (ali katera izmed drugih naprav) kaj vsebuje, koliko je hiter, v čem se razlikuje od konkurence in koliko stane? Edina možnost je bila to prebrati v specializiranem tisku. V tisku, ki se je specializiral za primerjalne preizkuse, »teste«, kot smo jih kmalu ponotranjili.

Monitor je predvsem v prvem desetletju izhajanja temeljil na primerjalnih testih vsega, kar je vsaj malce dišalo po računalnikih. In, da, po testih samih računalnikov. Vrhunec smo dosegli leta 1996, ko smo v poletni številki (ta je imela kar 216 strani!) med seboj primerjali kar 107 različnih osebnih računalnikov, ki smo jih na test dobili od slovenskih prodajalcev. Članek je bil dolg kar 30 strani, že tabela s tehničnimi podatki računalnikov se je vlekla prek 14 strani! In, da, članek, ki je sledil za tem je bil – primerjalni test pogonov CD-ROM.