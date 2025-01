Vedno Previdni Na spletu

Uporaba navideznega zasebnega omrežja (VPN) je nekoč pomenila, da nekaj skrivamo. Z njim smo lahko zamaskirali vprašljivo lokacijo ali nečedno dejavnost. Toda VPN ni le najboljši način za zaščito spletne zasebnosti, ima tudi številne druge koristi, kar je razlog, da je ta tehnologija šifriranja postala predmet množične rabe.

Ena osrednjih vlog VPN je skrivanje IP-naslova pred spletnimi mesti in spletnimi storitvami. S preusmerjanjem internetne povezave prek enega od svojih oddaljenih strežnikov nam VPN dodeli nov IP-naslov, tako da se zdi, da brskamo z druge lokacije. Ta storitev preprečuje spletnim stranem in tretjim osebam, da nas identificirajo prek IP-naslova in ustvarijo profil. Čeprav VPN prepreči vidnost naše lokacije, pa lahko nekatere spletne strani še vedno ugotovijo, kdo smo, s tehniko zbiranja uporabniških odtisov (angl. fingerprinting), ki zbira podatke o uporabljeni napravi, operacijskem sistemu, ločljivosti zaslona, časovnem pasu in podobnem.

