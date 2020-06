Varnostnih kopij doma (ne) potrebujete več!

Računalniški zanesenjaki že leta poskušamo svoje družine, znance pa seveda poslovne partnerje prepričati o nujnosti dobrega načrta za izdelovanje varnostnih kopij in obnove datotek. Včasih smo uspešni, najboljši argument pa je katastrofalni dogodek v bližini sogovornika, ko je zaradi ukradenega ali okvarjenega prenosnika oziroma odpovedi diska nastala škoda.

V zadnjih letih so proizvajalci računalniške opreme in telefonov naredili ogromne korake naprej. Sodobni telefoni in operacijski sistemi imajo vgrajene solidne rešitve za izdelovanje varnostnih kopij podatkov, uporabniki jih moramo le uporabiti. »Zasebnost!« bo kdo zakričal. Seveda, od dobrih ponudnikov pričakujemo, da bodo naše podatke hranili varno in vestno, da bodo šifrirani in bomo vpogled vanje imeli le lastniki.

