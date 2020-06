Uspešna ljubezen na daljavo

Leta 2011 je v podjetju Cisco podpredsednik inženiringa Eric Yuan poskušal prepričati nadrejene, da je program za video konference WebEx nujno potreben temeljite prenove. Niso ga poslušali. Ker je bil trdo prepričan o svojem prav, je nemudoma dal odpoved in ustanovil svoje podjetje. Rodil se je Zoom.

Resnici na ljubo se Eric ni čez noč domislil ideje o boljši programski opremi za izvajanje spletnih konferenc. Ideja je v njem zorela zadnjih dvajset let, preden je pustil službo na Ciscu. V poznih osemdesetih letih je namreč študiral matematiko in računalništvo na univerzi v kitajski provinci Shandong, ki je bila več ur oddaljena od šole, kjer se je izobraževalo njegovo takratno dekle. Eric je dan in noč sanjal o napravi, ki bi jima omogočala komunikacijo z zvokom in s sliko.

