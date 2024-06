Upravljanje brez meja

Hitro se zgodi, da imamo na mizi več računalnikov, ki jih moramo upravljati, da o drugih napravah niti ne govorimo. Vsem, ki smo to kdaj počeli, je nekako samoumevno, da bi si jih želeli upravljati samo z eno tipkovnico in miško. Ogledali smo si možnosti - brez dodatnih naprav, kablov ter po možnosti tudi brez dodatnih stroškov.

Pri strojnem deljenju naprav med več računalniki (KVM-preklopniki) je naš domet upravljanja omejen; delimo lahko le miš in tipkovnico ter med računalniki preklapljamo bodisi s pritiskom na tipko na napravi bodisi s kombinacijo tipk na tipkovnici. Programske rešitve, kjer je osnovni pogoj, da so računalniki povezani med sabo v isto omrežje (oziroma se »vidijo« med sabo), pa nam ponujajo bistveno več uporabnih funkcij: od brezšivnega prehoda med napravami (le podamo se čez rob zaslona in že uporabljamo drug računalnik, podobno kot bi imeli na enem računalniku več zaslonov), prek prenašanja datotek po sistemu vleci in spusti do kopiranja v odložišče med posameznimi napravami ter iz njega. Posebne omembe pa je vredno tudi dejstvo, da je mogoče miško in tipkovnico deliti z ostalimi napravami ne glede na to, kako sta povezani z osnovnim računalnikom. Naj bo to USB, bluetooth, namenska brezžična USB-povezava, stari priklop PS2 ali vgrajena tipkovnica in sledilna ploščica v prenosniku, preizkušene programske rešitve jih ustrezno prepoznajo in delijo naprej. Takoj na tem mestu omenimo, da je tako deljenje naše periferne opreme primerno za vsakdanja pisarniška opravila in tudi nekatera zahtevnejša natančnejša dela (urejanje slik, videa ipd.), nikakor pa ne za igranje računalniških iger, kjer je pomembna vsaka milisekunda odzivnega časa tipkovnice in miške.

Zakup člankov