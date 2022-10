Umetna inteligenca, ki riše in slika

Neredko se zgodi, da po desetletjih zatišja čas nenadoma dozori in več laboratorijev na različnih koncih sveta skoraj istočasno odkrije kakšno iznajdbo. To se je letos zgodilo z modeli za ustvarjanje slik iz besedilnega opisa. Čeprav smo primitivne poskuse videli že v preteklih letih, so letos vsi velikani predstavili svoje prve uporabne primerke. Vodi OpenAI z DALL-E 2, Facebook, Google in drugi pa ne zaostajajo mnogo.

Ko je OpenAI januarja lani predstavil umetno inteligenco DALL-E, ki je bila namenjena ustvarjanju vizualnih podob v najrazličnejših oblikah (ISM – image synthesis model), od imitacij fotografij do dalíjevskih slik, je bil rezultat klavrn. DALL-E, kar je sklop iz besed WALL-E in Dalí (Salvador), je resda ustvarjal grafične podobe, a te bi težko koga preslepile. Pridih umetne inteligence oziroma računalniške stvaritve je močno vel iz vsake podobe, ki tudi niso bile zadovoljive kakovosti za vsebinsko objavo v medijih, kaj šele, da bi jih obesili na steno ali razstavili v galerijah.

