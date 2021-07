Tudi Slovenci pomagamo pri iskanju

Apple je pred kratkim predstavil pametni sledilnik AirTag, ki smo ga preizkusili in opisali v prejšnji številki revije. Izdelovalcem, kot so Chipolo, Tile in drugi, ki so leta razvijali in prodajali svoje izdelke tega tipa ter ustvarjali trg iskalnih pripomočkov, je Applov vstop na nišni trg gotovo povzročil precejšen glavobol. A k sreči je praktično hkrati odprl svoje omrežje Find My za tretje izdelovalce, zato tudi slovenski Chipolo že ponuja prvi združljiv izdelek – Chipolo ONE Spot.

Čeprav imajo uveljavljeni proizvajalci pred Applom nekaj prednosti – nudijo več modelov različnih oblik in različnih barv, njihovi izdelki imajo več zmožnosti, na njihovi strani so tudi večletne izkušnje –, jih lahko povsem utemeljeno skrbi, vsaj za tisti del uporabnikov, ki uporabljajo iphone. Applovo omrežje Find My, ki ga sestavlja zdaj že več kot milijarda naprav, od nekdaj skrbi, da v predalu med nogavicami najdemo svoj telefon, pod kavčem skrito tablico ali slušalke in sporočamo svojo pozicijo družinskim člankom. Gotovo je zelo velik magnet za kupce, ki lahko na enoten način poiščejo vse svoje stvari. Če k temu dodamo še Applovo oblikovanje in marketinški stroj, je dejstvo, da je v tem ekosistemu zdaj mogoče najti tudi obeske, za neodvisne proizvajalce kar grozeče.

Zakup člankov