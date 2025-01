Tudi en teden fakultete je lahko koristen

Predstavljajte si, da imate v rokah star album s fotografijami. Listate po straneh, se smehljate ob obujanju spominov, a nato vas zmoti nekaj neljubega – manjkajoče fotografije, zbledele barve ali celo izgubljeni spomini zaradi uničenja albuma. Ravno ta frustracija je bila izhodišče za ekipo pri Googlu, ko so leta 2015 predstavili storitev Google Photos, platformo, ki je obljubljala, da bo shranila vse naše fotografije in videoposnetke varno, organizirano in dostopno od koderkoli.

David Lieb je odrastel v predmestju Dallasa. Oče je bil po poklicu inženir, mama pa učiteljica. Že od malih nog je oboževal matematiko in znanost ter bil zelo tekmovalen. Nerad je izgubljal, zato je bil vedno najboljši učenec v razredu. Študiral na Princetonu in po diplomi šel na Stanford, kjer se je pridružil raziskovalcem umetne inteligence. Zaposlil se je pri podjetju Texas Instruments, kjer je bil soočen s krutostjo delovnega vsakdana. V majhni pisarni si je redno ogledoval videoposnetke mladih tehnoloških milijonarjev, ki se mu niso zdeli tako drugačni od njega. Sledil je njihovemu zgledu in se vpisal na univerzo za upravljanje v Chicagu. Med spoznavanjem sošolcev in izmenjavo telefonskih številk z osebnimi podatki je dobil zamisel. Ves teden je trajalo, da so vsi izmenjali pravilne podatke - zagotovo je obstajala boljša pot do tega in zakaj je ni še nihče našel?

