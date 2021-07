Trojček po francosko

Bik in štrik, bi lahko rekli oziroma če se je izšlo Peugeotu, zakaj se ne bi še Citroenu? In podvprašanje, kaj, za vraga, počne Renault?

Tako Peugeot kot Citroen sta se odločila, da bosta na elektrifikacijo očitno prešla kar prek obstoječih modelov. Pri prvem smo tako že preizkusili modela e208 in e2008, Citroen pa je temu namenil serijo C4, z dodatkom »e« v imenu. Motorni in baterijski sklop smo že dodobra spoznali, zatorej nam preostaneta predvsem zunanjost in notranjost, ki je seveda citroenovsko posebna.

