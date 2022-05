Tista mala kitara

Glasba dokazano zmanjšuje stres, še več različnih prednosti pa ima igranje lastne glasbe, ki povečuje produktivnost, izboljša ustvarjalnost in gradi samozavest. Žal je učenje igranja na večino glasbil precej zahtevna stvar. Na srečo obstaja mala kitara, za katero ne potrebujemo dragega učitelja ali več let vaje, da bi z igranjem nanjo osrečevali sebe in bližnje. Reče se ji ukulela in zanjo potrebujemo zgolj voljo ter naslednje aplikacije.

Prva postaja pri učenju najrazličnejših stvari je danes zagotovo spletišče Youtube, ki gosti tudi številne video posnetke, s katerimi nas avtorji bolj ali manj brezplačno učijo igrati na štiristrunsko čarobno kitaro. Med vidnejšimi avtorji teh učnih ur je John The Ukulele Teacher, ki je svoje bogato znanje združil v aplikaciji The Ukulele App. Gre za odličen programski izdelek uporabnikov vseh vrst. Ne glede na to, ali smo začetnik ali mojster, nam The Ukulele App postreže s številnimi akordi, vzorci brenkanja, lestvicami, prehodi in seveda video lekcijami. Posebnost zares odlične kupčije, ki nas olajša za pičla dva evra, je orodje, ki nam pomaga prepoznati na strune postavljeni akord.

Zakup člankov