Tiskanje ostaja nedotakljivo

Čeprav se je tiskanje med pandemijo iz pisarniških okolij pretežno preselilo v domove zaposlenih, »ostaja v formi«. Kljub prizadevanjem za brezpapirno poslovanje statistika ugotavlja, da obseg tiskanja na svetovni ravni ostaja približno enak kot prejšnja leta.

Pandemija koronavirusa je že lani prisilila mnoga podjetja, da so se preusmerila na delo na daljavo. Nekatere posledice so bile predvidljive. Čeprav pandemija ni povzročila zatona tiskanja v pisarnah, pa ga je drastično zmanjšala. Na drugi strani pa je zato močno poraslo tiskanje doma. Povpraševanje po »domačih« tiskalnikih in potrošnem materialu se je med pandemijo drastično povečalo, celo tako močno, da ga številni ponudniki niso dohitevali. Očitno je, da se tiskanje kljub vsej digitalizaciji poslovanja še ne bo tako hitro poslovilo, saj je jasno, da ga potrebujeta in želita tako pisarniški kot domači uporabnik.

