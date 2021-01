Test Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Kitajski Xiaomi je letos prevzel tretje mesto med največjimi proizvajalci mobilnih telefonov na svetu, prehitel je Apple. Resno pa, kot kaže, začenjajo tudi nastop na slovenskem tržišču – prvič se je namreč zgodilo, da smo testni telefon Xiaomi dobili od uradne agencije, ki zastopa podjetje.

Preizkusili smo najnovejši model Xiaomi Mi 10T Pro 5G, ki kljub oznaki Pro v resnici ni največ, kar pri podjetju zmorejo. Telefon je nekakšen kompromis, kako sestaviti telefon z nekaj vrhunskimi lastnostmi ob hkratni izpustitvi nekaterih drugih, s čimer naj bi dosegli še sprejemljivo ceno.

Najprej – gre za bliskovito hiter telefon, ki ima vgrajen vrhunski procesor Qualcomm Snapdragon 865. Tistega, ki ga pri veliko dražjih aparatih Samsung serije Galaxy S20 namenjajo Američanom, nam pa prepustijo kar nekaj počasnejši in manj varčen lastni procesor Exynos. Poleg vrhunskih 8 GB pomnilnika je še 128 GB shrambe. Do tod vse v redu, a nadaljujmo.

Vgrajen je zelo dober zaslon 144 Hz, ki prinaša mehko prikazovanje vsebin in hkrati varčuje z električno energijo, saj se osveževanje ob neuporabi po potrebi zmanjša. Enako kot pri Samsungovi novi beležnici Note20, denimo. Toda mehkoba, predvsem pa kakovost prikaza, vendarle ni enaka tisti pri Beležnici, saj gre za zaslon tipa LCD in ne OLED. Vseeno menimo, da gre za enega najboljših zaslonov LCD v telefonih ta hip, četudi ni zaobljen, pa tudi kar nekaj črnega roba smo opazili, posebej na spodnji strani.

Omenili smo že, da je procesor varčen, in če temu dodamo še dejstvo, da vgrajena baterija zmore kar 5000 mAh, lahko zaključimo, da boste s tem telefonom zelo težko ostali s prazno.

Toda, kot rečeno, cena telefona je relativno ugodna, zato je bilo potrebno varčevanje. Mi 10T Pro tako ne zmore brezžičnega polnjenja, čeprav je res, da se s priloženim ožičenim polnilnikom v celoti napolni v eni uri (za 50 odstotkov pa potrebuje 25 minut). Seveda tudi ne zmore brezžično polniti drugih telefonov, toda to je itak lastnost, ki jo dražja konkurenca uporablja le kot marketinško geslo. Telefon tudi ni vodoodporen, nima podzaslonskega bralnika prstnih odtisov (ta je ob strani), predvsem pa ima vgrajen le povprečen fotoaparat, kot smo ga vajeni v cenejših telefonih.

Naj nas dejstvo, da premore kar 108-megapikno Samsungovo tipalo (tako kot najmočnejši Samsung Galaxy S20 Ultra) ne zavede. Zum je le 2-kraten, in to precej slab, širokokotne fotografije so ob robu neostre, nočne pa slabe. Kot rečeno – fotoaparat kljub 108 megapikam nikakor ne izstopa.

In še, skoraj bi pozabili, telefon zmore komunikacije 5G, brez težav smo ga uporabljali v Telekomovem omrežju pete generacije.

Če povzamemo – za 600 evrov to nikakor ni slab telefon, vendar je v tem cenovnem razredu še en zelo močan igralec – Samsung Galaxy S20 FE …

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 8

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 600 EUR

Za: Odlična hitrost delovanja, zelo dober 144-herčni zaslon LCD.

Proti: Le povprečen fotoaparat, ni vodoodporen, nima brezžičnega polnjenja.