Test Samsung Galaxy S20 FE

Najnovejši Samsungov telefon iz letošnje serije S20 je videti kot nekakšno priznanje, da so današnji vrhunski telefoni za marsikoga predragi. In ker po svetu razsaja nekakšen virus, zaradi česar prodajne številke trpijo, so se tudi pri Samsungu odločili, da bodo kupcem z nepreglobokim žepom stopili (vsaj nekoliko) nasproti. Galaxy S20 FE, kjer »FE« pomeni fan edition, se pravi za ljubitelje, verjetno tiste, ki »bi«, pa zaradi visoke cene »ne morejo«, je telefon, ki mu ne manjka prav veliko.

Predvsem lahko opazimo, da deluje popolnoma enako tekoče kot »veliki« Galaxy S20+, ki stane 200 evrov več. Vgrajen je namreč enak procesor, Samsungov Exynos 990, vendar mu v osnovnem modelu pomaga nekaj manj pomnilnika, 6 GB namesto 8. V praksi razlike ne boste opazili, špekuliramo, da bi se morda sčasoma pokazala, če bi na telefonu dalj časa hkrati poganjali več pomnilniško zahtevnih aplikacij. Ali pa tudi ne, 6 GB je v resnici še vedno veliko. Exynos 990 je sicer precej počasnejši od Snapdragona 865, ki je vgrajen v ameriške različice najnovejših Samsungovih telefonov, pa še energijsko je bolj požrešen, toda tako pač je. Nismo Američani, Samsung nas nima tako zelo v čislih. Omenjene požrešnosti sicer v praksi nismo opazili – baterija zmogljivosti 4.500 mAh zadostuje za dan ali celo dva, odvisno od zahtevnosti uporabnika. Le če boste igrali, prek celotnega dneva seveda ne boste prišli.

